Bénin/Présidentielles 2021 : Le Cercle des Jeunes Leaders-Patrice Talon déjà en action.

Un nouveau mouvement prend corps dans l’arène politique nationale. Il s’agit du Cercle des Jeunes leaders (CJL-Patrice Talon). Son objectif : Œuvrer non seulement pour la réélection du chantre de la ‘’Rupture’’ et du ‘’Nouveau Départ’’ mais aussi promouvoir ses actions à travers le pays et surtout pérenniser sa vision. Des dizaines de centaines de jeunes se retrouvent déjà au sein de ce creuset qui s’étend sur toute l’étendue du territoire béninois avec des branches au niveau de la diaspora.

Par Dieudonné AWELE

Patrice Talon continue de séduire la jeunesse béninoise. De sa vision à ses actions, l’homme suscite toujours administration et espoir au sein des différentes couches sociales. En tout cas, la génération montante ne tarde pas à se remobiliser autour de lui. Et c’est le Cercle des Jeunes Leaders-Patrice Talon qui se veut être désormais le porte-flambeau du Chef l’Etat dans toutes les contrées du pays. Les germes de ce creuset sont semés, il y a déjà quelques mois. Mais ils ne cessent de donner des grains. Aujourd’hui, le mouvement s’étend un peu partout dans le pays. Le confinement du à la nouvelle pandémie de la grippe pulmonaire n’ébranle par l’ardeur des initiateurs. Les échanges, débats et conférences se font via les réseaux sociaux. Et les adhésions se multiplient chaque jour. Plusieurs centaines de jeunes se sont inscrits ces dernières semaines sur la plateforme dédiée de CJL-Patrice Talon.

«Notre objectif, c’est de mobiliser la quasi-totalité des jeunes béninois pour une nouvelle victoire écrasante du Chef de l’Etat en 2021. Et je crois que cet objectif est déjà atteint au regard de l’engouement qui se fait autour du CJL-Patrice Talon depuis sa création en octobre dernier » a déclaré Audrey Toké, principal initiateur et Président du Cercle des Jeunes Leaders-Patrice Talon. Ce militant chevronné de MOELE-Bénin dit avoir mis ce creuset sur pied avec d’autres jeunes de la mouvance présidentielle au regard des actions salutaires que mène le Président de la République pour le développement effectif et global du pays et les mesures que prend le gouvernement de la ‘’Rupture’’ pour l’amélioration des conditions de vie socioéconomiques des citoyens. « Nous sommes tous fiers de lui, (Patrice Talon, NDLR), aujourd’hui. En quatre années seulement de gouvernance et ses actions sont déjà perceptibles partout dans le pays et ont un impact positif sur les populations. Une première fois dans notre pays, le Bénin » a-t-il soutenu avant d’ajouter : «Il est impératif qu’on lui renouvelle son mandat, afin qu’il puisse poursuivre la concrétisation de sa vision pour le ‘’Bénin Révélé’’ ».

Pour Jacques Houssagansi, porte-parole du Cercle des Jeunes Leaders-Patrice Talon, l’heure est désormais à la remobilisation des jeunes autour du Chef de l’Etat à travers la promotion du Programme d’Action du Gouvernement. Il argumente et souligne que depuis 2016, beaucoup de choses ont changé dans l’administration publique et que les mauvaises pratiques liées aux copinages et aux fraudes ont disparu. «L’assainissement de l’administration publique à travers diverses reformes a fait reléguer en arrière-plan les concours frauduleux, les nominations fantaisistes les actes de corruption et la lenteur administrative » a-t-il fait remarquer.

Il est à souligner qu’à sa création, le CJL-Patrice Talon a déjà rencontré plusieurs têtes couronnées de l’Ouémé-Plateau et du nord en vue de recevoir leurs bénédictions. Le Bureau directeur dudit cercle a également déjà pris contacts avec bon nombre de leaders d’opinion et des ténors des composantes de la mouvance présidentielle. Pour sa réélection, Patrice Talon n’a plus donc de soucis à se faire.