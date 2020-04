Communales de mai 2020 : Voici le bulletin de vote

Les cinq partis politiques en lice pour les élections communales prochaines viennent de se positionner sur le bulletin de vote. Le tirage au sort s’est déroulé ce jour mercredi 15 avril au siège de la Commission électorale nationale autonome.

Sur le bulletin de vote, le logo du Bloc Républicain arrive en tête bien perché, un peu plus bas dans l’angle gauche se trouve le logo de l’Union progressiste et sur la même ligne mais dans l’angle droit se trouve le logo de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau ; complètement en bas du bulletin, le logo des Forces cauris pour un Bénin émergent tient à gauche et à droite toujours sur la dernière ligne en bas, on retrouve le logo du Parti du Renouveau démocratique. Les partis ainsi positionnés forment un polygone.

L’opération s’est déroulée en deux phases selon un mode aléatoire. Dans un premier temps, il a fallu tirer l’ordre de passage des partis dans le tirage de leur positionnement et dans un second temps il s’est agi du tirage du positionnement proprement dit. L’innovation, c’est que contrairement à ce qui se faisait, les positions sur le bulletin témoin ont été désignées non par des numéros, mais par des valeurs républicaines que les partis devront respecter et promouvoir selon le choix qu’ils auront fait. Après avoir remué les boules dans l’urne, la Fcbe a choisi la paix, l’Udbn la tolérance, le Br a choisi la liberté, le Prd la fraternité et l’Up a choisi l’égalité. Tous les représentants de partis politiques ont salué cette innovation de la Céna qui fait porter aux partis politiques le devoir de promouvoir des valeurs républicaines et patriotiques. Ils ont également reconnu la transparence qui a caractérisé les opérations de positionnement des partis politiques sur le bulletin de vote.