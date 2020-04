Le Ministre d’Etat Chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané est parvenu à convaincre les responsables de la Banque islamique de développement à soutenir le Bénin dans sa…

Lutte contre le Covid-19 au Bénin BIO TCHANE décroche 11,5 milliards FCFA auprès de la BID

Le Ministre d’Etat Chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané est parvenu à convaincre les responsables de la Banque islamique de développement à soutenir le Bénin dans sa lutte contre le Covid-19. Le Bénin a obtenu ce mercredi, un engagement de 20 millions de dollars auprès de la BID

Pour faire face à la pandémie du Coronavirus qui sévit dans le monde, le Gouvernement du Président Patrice TALON multiplie les échanges avec les Partenaires Techniques et Financiers du Bénin. Ainsi le Ministre d’Etat Chargé du Plan et du Développement a échangé par visioconférence avec Docteur Bandar HAJJAR, Président de la Banque Islamique de Développement (BID). Très introduit dans les institutions internationales financières, Abdoulaye BIO TCHANE a réussi à convaincre la Banque islamique de développement (BID), qui s’engage à soutenir le Bénin dans cette lutte, à hauteur de 20 millions de dollars, soit près de 11 milliards et demi de francs CFA.

Cet appui, preuve de la confiance de la BID au Gouvernement béninois, renforce la capacité de notre pays à lutter efficacement contre le Coronavirus.