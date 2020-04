Maire intérimaire depuis 2017: Ce que Gnonlonfoun a fait

Installé dans ses fonctions de Maire par intérim de la Ville de Cotonou le 31 Juillet 2017, Isidore Gnonlonfoun, homme d’expériences, de compétences et très averti des questions de gouvernance locale, peut se frotter les mains d’avoir apporté des solutions concrètes aux problèmes de développement de la ville. Au bout de Trente-deux mois de gestion, les actions de l’homme parlent d’elles- mêmes et font de Cotonou une ville en pleine mutation au grand bonheur des populations.

Une administration désormais au pas

L’un des secteurs impactés par les réformes du Maire Isidore Gnonlonfoun est bien celui de l’administration municipale de Cotonou. En effet, conscient que tout développement passe d’abord par la mise en place d’une administration dynamique et performante, le Maire Gnonlonfoun avait fait de la performance de l’administration sa priorité. Ce qui passe par l’amélioration des conditions de travail des agents et la rénovation des bâtiments administratifs. Grâce à cette volonté politique affichée, plusieurs arrondissements de Cotonou ont été dotés de nouvelles infrastructures en lieu et place des anciens locaux délabrés qui ont été construits au temps de la révolution. Son esprit d’ouverture, de concertation et de rassemblement justifie le climat social et l’ambiance politique apaisés. Ce qui permet aux forces syndicales et aux forces politiques de parler d’une même voix pour apporter leurs contributions au développement de la ville.

Réduction sensible des litiges domaniaux

L’un des chantiers sur lesquels le Maire s’est le plus investi est bien celui des affaires domaniales. Ainsi, dans le but de réduire sensiblement les conflits domaniaux dans la ville pour contribuer à garantir la sécurisation foncière, le Maire et ses services techniques ont entrepris une série de réformes pour alléger les procédures et soulager les peines des usagers. Ainsi, des changements significatifs ont été notés dans la délivrance des actes domaniaux. Cette célérité et la transparence dans la gestion des affaires domaniales a permis la réduction des plaintes au niveau des tribunaux.

L’éducation et la santé, la priorité des priorités

L’ambition du Maire de faire de nos enfants des cadres compétents, dynamiques et capables de relever les défis du développement s’est traduite par la remise de 280 tables et bancs flambants-neufs au profit de plusieurs écoles primaires et maternelles. A cela, s’ajoute un vaste projet de construction et d’équipement de 32 modules de classes au niveau des 13 arrondissements de la Ville. Les travaux de réfections des écoles, de construction de latrines et toilettes dans le primaire comme dans le secondaire visent à offrir de meilleures conditions d’étude à nos apprenants.

Idem pour le secteur de la santé dont la construction de nouvelles infrastructures et l’amélioration des conditions dans les centres de santé et hôpitaux favorisent une meilleure prise en charge des patients. C’est le cas des maternités d’Agbato de centre de santé de Sikècodji, d’Akogbato et autres.

Assainissement et salubrité

Les conditions de circulation sur nos axes routiers préoccupent le Maire et son équipe qui n’ont pas voulu rester insensibles aux cris de cœur de leurs administrés. Ainsi, face à l’état défectueux de nos artères, parfois sources d’accidents et de nuisances aux usagers, Isidore Gnonlonfoun et ses services techniques ont initié une vaste opération de réfection des axes routiers de Cotonou. Grâce à cette opération, les pavés et dalettes détériorés ou endommagés soit par l’incivisme ou par l’usage, sont enlevés et remplacés pour faciliter la mobilité urbaine dans la ville.

Dans cette même vision, de nouveaux feux tricolores numérisés et munis de panneaux solaires ont été installés au niveau de plusieurs carrefours pour une meilleure régulation de la circulation et pour permettre aux motocyclistes ou automobilistes de circuler sans crainte d’accidents. La, propreté de la ville est devenue sa préoccupation de tous les instants. Ainsi, on le voit constamment sur le terrain soit pour sensibiliser ou parfois pour mettre en garde contre l’insalubrité des terres-pleins-centraux et artères de la ville vitrine du Bénin.

Une diplomatie municipale attractive

La recherche de nouveaux partenariats en vue de la mobilisation des ressources au profit de ses administrés, c’est l’autre chantier sur lequel le Maire de Cotonou s’est également illustré. En effet, après l’élaboration du nouveau Plan de Développement Communal, deuxième génération, de la Ville de Cotonou, et sur décision du conseil municipal, Isidore Gnonlonfoun a effectué de nombreux voyages, soit pour réveiller les anciennes coopérations ou pour nouer de nouveaux partenariats. Aujourd’hui, grâce à cette offensive diplomatique, Cotonou entretient d’excellentes relations Sud-Sud ou Nord-Sud avec des villes ou associations étrangères, au bénéfice des Cotonois.

Le social au coeur de l’action municipale

Le Maire Gnonlonfoun, c’est aussi un homme de cœur. Sensible aux nombreux cris de détresse des usagers de nos cimetières, l’autorité municipale a opéré une série de réformes ayant permis la rénovation, la clôture et la sécurisation de ces endroits où reposent nos parents défunts. Grâce à ces actions, les populations peuvent se recueillir et prier, en toute tranquillité, sur les tombes de leurs défunts.

L’action du Maire n’a pas occulté la jeunesse définie comme fer de lance de tout développement. Ainsi, grâce au partenariat public-privé, des centres de loisirs et de jeu ont été érigés à Cotonou pour offrir un cadre agréable, attractif, de divertissement et de détente à la population. C’est le cas du jardin de Fifadji, du centre de loisir Canal Olympia et bien d’autres.

Ces nombreuses actions menées sous le leadership du Maire Gnonlonfoun annoncent des perspectives radieuses pour le développement de la capitale économique du Bénin.

