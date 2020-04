Soutien à la lutte contre le Covid-19: Le Groupe NSIA fait don de matériels sanitaires au gouvernement

Solidaire du combat du gouvernement contre la pandémie du Covid-19, le Groupe NSIA a offert, ce jeudi 16 avril à Cotonou, un lot d’équipements médicaux au ministère de la Santé. D’une valeur de plus de 22 millions F Cfa, ce don vient en complément des contributions faites par ses filiales au Bénin dans le cadre de cette lutte.

Trois lits de réanimation à trois sections, trois appareils d’électrocardiogramme, trois chariots de transport de malades, cinq lits d’hospitalisation avec relève de buste, cinq tables de consultation et divers matériels de consultation médicale dont dix tensiomètres électroniques… Voilà le lot d’équipements médicaux d’une valeur de plus de 22 millions de francs CFA offert par NSIA Assurances, NSIA Vie Assurances et NSIA Banque avec le soutien de la fondation NSIA au peuple béninois.

Le Groupe NSIA qui célèbre ses 25 ans d’existence en 2020, est conscient de sa responsabilité sociétale et ne pouvait rester insensible à l’appel lancé par le gouvernement, indique Alain HOUNGUE, Président du Conseil d’Administration des filiales Assurances du Groupe NSIA au Bénin, accompagné pour la circonstance par Fabrice AGBOTA, DG NSIA Assurances, Magloire DOCHAMOU, DG NSIA Vie Assurances et Eugène AMONKOU, DG NSIA Banque représenté à l’occasion par Isaac HOUNSINOU. « Nous nous devions donc d’agir vite et de manière concrète pour soutenir les actions du gouvernement du Bénin au profit des populations », justifie-t-il.

Le don réceptionné le jeudi dernier dans les locaux du ministère de la Santé à Cotonou émane de l’ensemble des sociétés du Groupe qui compte près de trois mille salariés et est présent dans 12 pays d’Afrique. C’est également celui de toutes les personnes qui font confiance aux sociétés du Groupe NSIA au Bénin, en y faisant leurs opérations d’assurances et de banque, précise M. HOUNGUE. « Il vient en complément des contributions faites par ses filiales au Bénin à travers leurs structures faitières respectives et contribuera certainement, au-delà de la lutte contre le Covid-19, à améliorer la prise en charge sanitaire des populations béninoises », espère le représentant du groupe.

LIRE AUSSI: Lutte contre l’insécurité: Mise en service du commissariat de Cobly

Bon geste

Recevant le matériel, au nom du ministre et de tout le gouvernement, Pétas AKOGBETO, directeur de cabinet du ministre de la Santé, a rassuré que le matériel sera utilisé à bon escient. Il a témoigné sa gratitude aux donateurs pour leur solidarité envers l’Exécutif et le peuple béninois tout entier avant d’appeler d’autres bonnes volontés à emboîter le pas au Groupe NSIA. « Vous avez vu juste en pensant venir en aide au gouvernement parce que la riposte à la pandémie est une affaire qui concerne chacun et tous », laisse entendre Pétas AKOGBETO. Le représentant du ministre va poursuivre en remerciant les sociétés du Groupe NSIA pour le contenu du DON qui présente la particularité de prendre en compte tout le parcours de soins du malade et surtout servira au-delà de la lutte contre le Covid-19.

Dans un élan de mutualisation des moyens et de synergie d’actions, le nouveau coronavirus pourra être vaincu, prône-t-il.

Avant la remise symbolique du matériel, le président du Conseil d’administration des filiales Assurances du Groupe NSIA au Bénin, a exhorté les populations béninoises au strict respect de toutes les mesures barrières prescrites par le gouvernement, notamment le port systématique de masque, le lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, le respect du cordon sanitaire, le respect de la distanciation sociale d’au moins un mètre entre les personnes. Alain HOUNGUE a, par ailleurs, assuré de la

« constante disponibilité » du groupe à accompagner les actions du gouvernement pour endiguer et venir à bout de cette pandémie qui sévit dans le monde entier.