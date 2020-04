Le Bénin n’est plus membre de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, porte-parole du…

Cour africaine des droits de l’homme et des peuples Le Bénin se retire de la juridiction continentale

Le Bénin n’est plus membre de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, porte-parole du gouvernement a confirmé l’information dans la soirée de ce jeudi 23 avril 2020.

Selon les explications du porte-parole du gouvernement, la juridiction continentale est entrain de sortir de sa sphère de compétence et les dernières décisions qu’elle a rendues risquent de bouleverser l’ordre juridictionnelle interne des pays membres.

Pour Alain Orounla, les décisions de la CADHP extrapolent et sortent du cadre des droits de l’homme. Le Bénin, souligne-t-il, ne se retire pas de la Charte, mais du mécanisme qui permet aux citoyens saisir la Cour.

La CADHP a rendu le vendredi 17 avril dernier, une décision ordonnant à l’État béninois de suspendre à l’organisation des élections communales et municipales prévues pour le 17 mai prochain. Cette décision a été rendue suite à la requête N°062/2019, introduite par l’homme d’affaires Sébastien Ajavon, opposant au régime du président Patrice Talon.

F. A. A.