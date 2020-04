Riposte contre le Covid 19 : Femeraid International Bénin vient en renfort au gouvernement

4500 Gants de protection, 3000 masques à 3 plis, 150 masques FFO MP 303, 250 masques FFP2, 20 Combinaisons de protection du personnel médical. Voilà le don offert par l’équipe conduite par l’Honorable Florentin Tchaou. D’une valeur de plus de 5 millions, cet important lot de matériels médicaux a été remis hier par Florentin Tchaou, député à l’Assemblée nationale Représentant Bénin de Femeraid International et de Malta Cross Foundation, accompagné de Basile Gbaguidi, son Directeur Exécutif, et Sir Paul Akoum, Directeur de Protocole. L’objectif est de contribuer à lutter contre la pandémie du Covid-19. La cérémonie de remise des lots s’est déroulée dans la salle de conférence du ministère de la santé, en présence du secrétaire général, Docteur Ali Imorou Bachabi. Selon les donateurs, ce don aidera le gouvernement béninois à riposter convenablement contre le coronavirus. « Femeraid International a son siège aux États-Unis et mène déjà un certain nombre d’activités dans le cadre humanitaire. Ne pouvant rester insensible à la pandémie actuelle et à l’appel du gouvernement béninois, les représentants de cette organisation au plan national ont jugé utile de répondre favorablement », a fait savoir le député Florentin Tchaou dans son intervention. A en croire ce dernier, ce don apporté au gouvernement béninois est une activité qui s’inscrit dans la dynamique de Femeraid International. Le Directeur Exécutif de Femeraid International Bénin, Basile Gbaguidi, va préciser quant à lui que ‘’Femeraid international fait des interventions d’urgence dans le domaine de la santé’’.

Le Secrétaire général du ministère de la santé, prenant la parole, a remercié Femeraid international Bénin et ses représentants notamment l’He Florentin Tchaou pour le geste d’humanisme. ‘’Les masques offerts seront très utiles aux soldats en première ligne contre le Covid-19, particulièrement les médecins et infirmiers déployés dans les centres de traitement et de dépistage’’ a-t-il rappelé. Il a par la suite rassuré les donateurs qu’un bon usage sera fait de ces matériels médicaux.

Zoom sur la Femeraid International

FEMERAID INTERNATIONAL est une institution d’État de KMFAP dédiée à l’assistance médicale et humanitaire dans le monde entier, ainsi qu’au sauvetage et à l’évacuation médicaux. MALTA CROSS FOUNDATION est une fondation qui constitue le soutien financier à la majorité des activités humanitaires. Dans cette fondation, il a été également créé une Agence pour l’accréditation et la certification des hôpitaux et des unités médicales, présidée par le professeur Sir Lemuel Bornelli Cordeiro, PhD, MD, conformément aux normes internationales de qualité les plus strictes.

Femeraid international et Malta Cross Foundation sont représentées au Bénin par l’honorable Florentin Tchaou, député à l’Assemblée Nationale.

Outre le don de matériels médicaux au gouvernement, Femeraid International mène d’autres activités dans le cadre de la sensibilisation des populations et de soutien au Gouvernement. Il s’agit de l’affichage grand public. En effet, une trentaine d’affiches de différents formats ont été positionnées aux endroits stratégiques de la ville de Cotonou pour sensibiliser les populations sur les gestes barrières et la nécessité de s’en tenir aux informations officielles.