Bénin/ Criet : 8 personnes condamnées, 9,5 millions Fcfa d’amende

Le lundi 27 avril 2020 à 09 heures, s’est déroulée à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), l’audience correctionnelle de la 2ème chambre. Pour la circonstance, la Cour était composée du président Guillaume Dossa Laly , du Premier Assesseur Christelle Adonon, du Deuxième Assesseur David Anani, du Ministère public représenté par Célestin Kponnon et Ulrich Gilbert Togbonon sans oublier le Greffier, Nancy Gandaho.

La cour statuant en matière correctionnelle a examiné les faits d’escroquerie par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, de trafic international de substances psychotropes, d’escroquerie et d’abus de confiance, et de faux en écriture privée, vol et blanchissement de capitaux. Au total, six dossiers ont été vidés. Ainsi, la Cour a condamné sept personnes pour des peines d’emprisonnement ferme allant de deux à cinq ans et une personne à soixante mois d’emprisonnement dont douze mois assortis de sursis.

Elle a aussi relaxé trois personnes des fins de la poursuite au bénéfice du doute. Ces peines sont assorties d’amendes au profit du trésor public pour un montant total de neuf millions cinq cent mille (9.500.000) de francs Cfa.

Par Karim Oscar ANONRIN