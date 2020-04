Covid-19 / Soutien de la Banque mondiale au Bénin: Un financement additionnel de 6,270 milliards F Cfa approuvé

La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 10,4 millions de dollars soit environ 6,270 milliards F Cfa pour aider le Bénin à mieux répondre à la crise sanitaire du nouveau coronavirus, selon un communiqué de l’institution parvenu à notre rédaction. Ce financement émane de l’Association internationale de développement (Ida), l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète.

Il porte à environ 40 millions de dollars soit 24,1 milliards F Cfa, le montant total alloué par l’institution au Bénin dans ce cadre pour faire face aux mesures d’urgence qu’impose la lutte contre le Covid-19.

« Ces appuis viennent renforcer la capacité de riposte du Bénin contre le Covid-19 et devront par ricochet rendre le pays plus résilient face aux urgences de santé publique », souligne Atou Seck, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, rapporté dans le communiqué.

Le nouveau financement permettra de renforcer le système de surveillance des maladies, l’équipement des laboratoires et la capacité de dépistage et de confirmation des cas. Il servira également à la construction et l’équipement en matériel de pointe de deux centres de traitement des infections respiratoires aiguës, la modernisation de dix établissements de santé existants pour les transformer en centres de gestion du traitement de la maladie. Le renforcement des capacités du personnel des centres de traitement ainsi que la communication auprès des communautés ne sont pas occultés, tout comme les autres mesures mises en place par le gouvernement.

La Banque mondiale a déjà soutenu le gouvernement dans l’équipement d’un centre d’isolement et de prise en charge, la formation du personnel de santé et des équipes de réaction rapide ainsi que l’achat de masques, de tests de laboratoire pour le diagnostic, de respirateurs, des caméras thermiques, des équipements et matériels médicaux d’urgence. De nombreux équipements et matériels médicaux commandés sont réceptionnés ces derniers jours par les autorités dans le cadre de l’installation de nouveaux centres d’isolement et de prise en charge des malades sur l’ensemble du territoire national.

Claude Urbain PLAGBETO