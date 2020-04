Hier, 28 avril 2020, ça faisait un an qu’ont eu lieu les élections législatives non inclusives avec leur cortège de violences post-électorales dans plusieurs localités du Bénin. Le président Nicéphore…

Un an après les Législatives exclusives: « La terre promise est pour bientôt », dixit Soglo

Hier, 28 avril 2020, ça faisait un an qu’ont eu lieu les élections législatives non inclusives avec leur cortège de violences post-électorales dans plusieurs localités du Bénin. Le président Nicéphore Soglo s’en souvient. Joint au téléphone, l’ancien locataire de la Marina de 1991 à 1996, n’a pas oublié la rançon funeste payée par le peuple béninois pour s’être levé contre des élections sans l’Opposition. Un an après, les plaies sont encore béantes. Mais il y a une lueur d’espoir. Et c’est à cet espoir que l’ancien chef d’Etat invite tout le peuple béninois, car, selon lui, la terre promise est pour bientôt. S’agissant du retrait du Bénin du protocole de la Cadhp, Nicéphore Soglo trouve que Matin Libre a bien fait de rappeler à l’opinion publique, dans sa manchette d’hier, mardi 28 avril 2020, les propos tenus par le candidat Patrice Talon en 2016 lors du débat face à face avec son challenger Lionel Zinsou sur l’Ortb. Patrice Talon avait, entre autres, affirmé que l’Etat dise qu’une décision de justice ne l’engage pas, est chose grave. Quand on fait aujourd’hui le lien avec les décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples que le gouvernement de la Rupture refuse d’appliquer, pour l’ancien maire de Cotonou, c’est la preuve que le président Talon ne tient pas parole. « S’il a oublié toutes ses promesses, c’est parce qu’en réalité, il ne croyait pas en ce qu’il disait », a-t-il laissé entendre.

Lien entre la fermeture des frontières nigérianes et les emprunts obligataires

Il n’est un secret pour personne que le Bénin est, de plus en plus présent, sur le marché financier international. Aussitôt qu’un emprunt est bouclé que déjà un autre est lancé. Le gouvernement de la Rupture a, semble-t-il, opté pour le recours aux crédits afin de financer son Programme d’action. Pour Nicéphore Soglo, c’est la fermeture des frontières nigérianes qui a contraint le gouvernement à la recherche de financement tous azimuts. Selon l’ancien président, le chef de l’Etat n’arrive pas à trouver une solution à cette fermeture intervenue depuis août 2019. Et c’est cela qui, selon ses propos, le fait courir de gauche à droite, à la recherche de prêts sur le marché financier. Nicéphore Soglo croit en la capacité des opérateurs économiques locaux à aider les Etats africains dans la résolution des problèmes de développement. Il prendra l’exemple de l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangoté qui, par ses investissements dans le domaine agro-alimentaire, l’industrie, fait que le Nigéria retrouve sa place de locomotive de l’Afrique de l’Ouest et première économie d’Afrique. Chose dont le Bénin devrait en profiter, mais hélas… En ces temps de pandémie mondiale, Nicéphore Soglo a invité ses compatriotes au respect des gestes barrières et à prendre soin d’eux afin de lutter efficacement contre la Covid-19.

B.H