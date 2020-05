Communales et municipales 2020: La campagne électorale commence ce jour à minuit

La Commission électorale nationale autonome (Cena) procède ce jeudi 30 avril 2020, au lancement officiel de la campagne électorale entrant dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Cela fait suite à la remise du spécimen aux partis politiques ce mercredi 29 avril. La campagne électorale démarre ce 1er mai 2020 à 00H précise. Pendant deux semaines, les candidats devront convaincre les électeurs afin de bénéficier de leurs suffrages le 17 mai prochain. Connue comme un moment festif entre les partisans de chaque bord politique, la campagne électorale pour les communales de 2020 sera on ne peut plus particulière, vu le contexte marqué par la pandémie du Coronavirus qui fait ravage dans le monde. Le gouvernement béninois dans sa politique de riposte a installé depuis bientôt un mois, un cordon sanitaire qui d’une part empêche les candidats et autres personnes d’être vraiment mobile à l’intérieur du pays, mais d’autre part impactera sérieusement les habitudes des campagnes électorale au Bénin. C’est en cela d’ailleurs que se justifie la campagne électorale médiatique instaurée par le gouvernement qui interdit tout grand regroupement et les caravanes de présentation et de mobilisation des électeurs comme cela se fait habituellement dans le pays. C’est dire qu’après le lancement officiel de la campagne, place se fera à la campagne électorale médiatique dès le vendredi 1er mai à partir de six (6) heures sur les médias retenus par la Hacc pour la circonstance.

Yannick SOMALON