Covid-19 au Bénin ; Violation des mesures barrières, la Police face à ses responsabilités

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis quelques jours, la courbe du coronavirus au Bénin n’est pas à la baisse. Aux dernières nouvelles, les efforts déployés par le gouvernement et les mesures barrière n’empêchent pas d’enregistrer de nouveaux cas de contamination. Dans un contexte de campagne électorale et à quelques jours d’une probable reprise des cours et des cultes religieux, le danger d’une flambée du Covid-19 est d’autant plus grand avec tout ce que ces faits impliquent doublés de l’incivisme des populations.

A la vérité, en dépit des dispositions particulières prises pour contrer la propagation du coronavirus à l’occasion de cette campagne électorale, des brebis galeuses ne manquent déjà pas d’enfreindre aux règles avec des caravanes par-ci et par-là. Cela suppose qu’en aucun cas, on ne peut faire confiance à la responsabilité des acteurs politiques prêts à tout pour ratisser large encore moins aux électeurs portés vers la quête du gain. Car, quoi qu’on fasse, dans une foule, tout peut aller vite et les mesures barrière négligées. D’où, le risque d’une multiplication des contaminations au Covid-19.

Par ailleurs, en ce qui concerne une éventuelle reprise des classes et ouverture des lieux de culte, il est à se demander puisque les attroupements sont indéniables, si à elles-seules les mesures barrières suffiront à éviter la propagation du virus. D’ailleurs, dans nombre de pays qui souhaitent sortir du confinement, le débat qui se pose actuellement est celui de la meilleure formule pour éviter le pire. Autrement, ce serait laisser la porte largement ouverte pour une accumulation des cas de contamination au coronavirus. Alors, au vu des déviances observées en ce début de campagne électorales et dans la perspective de la reprise de certaines activités jusqu’ici suspendues, le gouvernement à travers les forces de l’ordre doit, une fois encore, sévir. La santé de tous en dépend.