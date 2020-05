Journée internationale de l’hygiène des mains : Benjamin Hounkpatin montre le geste simple pour éviter le Covid-19

La communauté internationale a célébré ce mardi 05 mai, la Journée internationale de l’hygiène des mains. Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin profitant de l’occasion de cette célébration, a montré aux populations béninoises le geste simple de lavage régulier des mains à l’eau et au savon afin d’éviter la propagation de la pandémie du Coronavirus dans le pays.

Au cours de la journée, Benjamin Hounkpatin a rappelé les différentes étapes pour se laver méthodiquement les mains et éviter la propagation de la pandémie du Covid-19.

Voici les différentes étapes pour se laver méthodiquement les mains

Retirez du doigt ou du poignet tout ce qui peut garder des germes (bague, bracelets, etc),

Retroussez vos manches (en fonction de la tenue que vous portez),

Mouillez vos mains avec de l’eau,

Appliquez le savon soigneusement pour en recouvrir entièrement vos doigts et mains,

Frottez les paumes de la main l’une contre l’autre,

Frottez le dos de la main,

Frottez successivement le creux de la main, entre les doigts et le bout des doigts,

N’oubliez pas de frotter correctement vos pouces et vos ongles,

Rincez correctement vos mains,

Séchez vos mains avec une serviette propre ou avec du papier absorbant (qui sera jeté à la poubelle).

L’exercice de lavage des mains peut durer de 30 secondes à 1mn et est à refaire autant de fois que possible (jusqu’à 3 fois par heure) ou à chaque contact, a rappelé l’autorité ministérielle.

Le 5 mai de chaque année est retenu depuis 2009 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme la journée mondiale de l’hygiène des mains. Elle est à sa 11ème édition. Cette année 2020, cette journée qui a été célébrée dans le contexte de la crise sanitaire du Coronavirus, revêt un caractère particulier. L’hygiène des mains à travers le lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou avec un gel hydro alcoolique étant considérée comme l’un des gestes barrières les plus importants pour freiner la propagation de la maladie.

