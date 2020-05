Lutte contre la propagation du Covi-19 : Le gouvernement lance la fabrication de masques réutilisables

Tous contre le coronavirus. Afin d’apporter une réponse efficace contre la propagation de la pandémie du covid-19, le Gouvernement du Bénin envisage mettre à disposition de certains groupes socio-professionnels des masques réutilisables. A cet effet, Un appel à production normée de masques réutilisables est donc lancé à l’endroit des artisans, créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers, couturières et tailleurs au plan national afin de produire les masques en quantité suffisante.

Ainsi, les artisans installés sur le territoire national et en mesure de fabriquer des masques respectant les spécifications prescrites dans les fiches techniques peut proposer sa production à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME). Il faut préciser que toute production validée conforme sera payée comptant.

Jephté HOUNNAGNI (Coll.)