Soutien au président Patrice Talon: Désiré Moubarak Kitoyi s’y engage

Désiré Kitoyi, ex chargé de mission du Général Mathieu Kérékou, président d’honneur des chefs quartiers de Porto-Novo, apporte son soutien à Talon. Hier, jeudi 7 mai 2020, à son domicile à Porto-Novo, il s’est engagé à soutenir les actions de développement du chef de l’Etat. Il était, pour la circonstance, entouré du bâtonnier Jacques Migan, du Directeur général de la Loterie nationale Gaston Zossou, du ministre des affaires étrangères Aurelien Gbénonci et du ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou.

” Je m’engage solennellement à soutenir les actions du président de la République Patrice Talon et à l’accompagner”, a déclaré Désiré Moubarak Kitoyi. Ainsi, l’un des patriarches en politique de la ville de Porto-Novo Désiré Kitoyi, sidéré par les nombreuses réalisations tangibles et irréfutables du Programme d’action du gouvernement (Pag) du Président Patrice Talon, a décidé d’accorder son soutien sans faille au chef de l’Etat afin qu’il continue ses bienfaits au profit de la ville capitale.

La cité des Aïnonvi n’avait jamais connu un développement conséquent pouvant refléter l’image d’une capitale du Bénin, si ce n’est pas à l’avènement du régime du président Patrice Talon. C’est pour cela que Désiré Kitoyi, après une profonde analyse, a fait le constat que les acteurs à tous les niveaux ont perdu assez de temps à faire la politique politicienne, que le développement de Porto-Novo, abandonnant ainsi les populations dans les pires difficultés. Il a déclaré que la course au pouvoir au détriment du développement de la ville est une orientation qui a fait passer au second plan les intérêts de la ville. Il a estimé que Porto-Novo a manqué d’un plan de développement réel pour son essor. Avec un sentiment d’amertume teinté de profonds regrets, il a fait savoir qu’il est plus que temps de mettre fin aux calculs politiques pour se consacrer au développement de la ville afin de laisser un héritage aux populations de Porto-Novo. C’est pourquoi il apporte son soutien à Patrice Talon pour que les habitants de Porto-Novo aussi soient fiers d’être des Béninois à part entière. Moubarak Désiré Kitoyi a expliqué que depuis son avènement au pouvoir en 2016, il ne cesse d’admirer la détermination, le courage et la volonté du Président Patrice Talon à reconstruire le Bénin et à redorer le blason de Porto-Novo en transformant son image et en lui imprimant le visage d’une vraie capitale d’un pays engagé dans le développement. “Lorsqu’il m’arrive de sortir pour mes courses, c’est avec beaucoup de reconnaissance que je regarde ce qui se fait à Porto-Novo et au Bénin. Je réalise que nous avons perdu beaucoup de temps dans nos querelles politiques. C’est heureux que l’actuel chef de l’Etat Patrice Talon puisse accorder son attention à la ville capitale”, a-t-il noté. Avec force, le patriarche de Porto-Novo a annoncé qu’il se battra désormais bec et ongles aux côtés de Patrice Talon pour la réussite de ses actions dans la capitale et dans tout le Bénin entier.

Désiré Kitoyi a aussi souligné que son soutien est légitime et est le signe de reconnaissance pour les réalisations du Pag à Porto-Novo. Il a également mentionné que tous ceux qui vont s’engager dans le développement bénéficieront de son soutien et de son appui. Il a cité le président de la Fédération béninoise de football monsieur Mathurin de Chacus un digne fils de Porto-Novo, dont la société Ofmas est chargée de réaliser la construction des infrastructures routières dans la ville capitale. Il a loué cette opportunité offerte à monsieur de Chacus en qui le Gouvernement du Président Patrice Talon a mis sa confiance “Je suis fier de lui”, a confié Désiré Kitoyi.

Un fils de 7 mai, c’est un 7 mai que Désiré Kitoyi a choisi faire sa déclaration de soutien au président Patrice Talon. Le Ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou, superviseur général des élections à Porto-Novo, n’a pas manqué de lui chanter ” Joyeux anniversaire “.