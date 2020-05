Soutien à la lutte contre le Covid-19: Les députés offrent 20 millions F Cfa au gouvernement

Les 83 députés de la 8e législature accompagnent le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Bénin avec un montant de 20 millions F Cfa.

Les élus du peuple ont été sensibles à l’appel à l’aide lancé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les 83 députés ont mis la main à la poche pour mobiliser au total un montant de 20 millions F Cfa en guise de soutien à la lutte contre cette maladie qui fait des ravages dans le monde dont au Bénin. Le chèque a été remis au ministre de la Santé, Benjamin

Hounkpatin, par la première secrétaire parlementaire, Sofiath Schanou. Elle avait à ses côtés sa collègue Chantal Ahyi. « Aujourd’hui, nous sommes-là au nom de l’Assemblée nationale et des 83 députés de la 8e législature pour manifester notre élan de solidarité à travers un don, c’est-à-dire la remise d’un chèque d’un montant de 20 millions de F Cfa. Ce don est destiné au gouvernement pour l’accompagner dans la riposte contre la pandémie du coronavirus au Bénin », a précisé Sofiath Schanou. Au nom du bureau du Parlement et de l’ensemble de ses collègues députés, la première secrétaire parlementaire a félicité tous ceux qui de près ou de loin sont engagés dans ce combat contre le Covid-19. Elle encourage le gouvernement et particulièrement le président de la République, Patrice Talon, pour les mesures audacieuses prises pour limiter la propagation du coronavirus au Bénin. Sofiath Schanou a saisi l’occasion pour inviter le peuple béninois à continuer à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement, notamment la distanciation sociale d’un mètre entre personnes, le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou la désinfection des mains au gel hydro-alcoolique et le port de masque en tout temps et en tout lieu. « Aucun apport ne sera négligeable dans cette lutte contre le coronavirus. Toutes les contributions sont les bienvenues car c’est ensemble que nous allons vaincre le coronavirus », lance la première secrétaire parlementaire.

Recevant le chèque, le ministre de la Santé a dit toute son admiration aux députés pour leur geste de solidarité à l’endroit du peuple. « Les représentants du peuple sont venus soutenir le peuple », dit-t-il. Benjamin Hounkpatin félicite la secrétaire parlementaire pour son appel à l’endroit de la population pour le suivi des mesures barrières éditées par le gouvernement. Car, selon lui, le respect de ces règles constitue le seul moyen aujourd’hui pour arrêter la propagation du coronavirus au Bénin. Le ministre a invité les députés à utiliser leurs différents canaux de sensibilisation pour porter loin la bonne information au peuple afin qu’il adopte les mesures barrières pour se mettre à l’abri de ce virus.