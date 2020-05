Après quelques semaines de ‘’mise en quarantaine’’ systématique de plusieurs localités du pays et la fermeture des buvettes et bars et discothèques de réjouissance, sans sous oublier l’interdiction de circulation…

COVID19/Levée du cordon sanitaire dans des secteurs d’activité : Une mesure sélective qui fâche

Après quelques semaines de ‘’mise en quarantaine’’ systématique de plusieurs localités du pays et la fermeture des buvettes et bars et discothèques de réjouissance, sans sous oublier l’interdiction de circulation de tous les moyens de transport en commun, en raison de la propagation de la pandémie de CORANA VIRUS, le gouvernement béninois a enfin décidé de lever le ‘’cordon sanitaire’’ qu’il a imposé. Mais malheureusement, cette bonne nouvelle ne prend pas en compte tous les secteurs concernés. Et déjà des grincements de dents.

Soumis à un “confinement” strict depuis le 30 mars 2020, les portes des aller-et-retour s’ouvrent à nouveau aux citoyens Bénins. Mais avec une sélection qui suscite déjà des mécontentements au sein de la population. En effet, en riposte à la pandémie du COVID19 qui secoue le monde entier, le gouvernement béninois a pris des mesures rassurantes en limitant non seulement les déplacements intercommunautaires et interurbains, mais aussi en exigeant la fermeture de toutes les buvettes et tous les bars et discothèques de réjouissance. A tout ceci, s’ajoutent les mesures d’hygiène recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé. Ses dispositions salutaires ne sont pas sans effets néfastes sur la vie et la survie des populations. Presque toutes les couches socioprofessionnelles sont touchées par ces exigences. Notamment, les secteurs des transports de voyage en communs et des buvettes. Et directement ou indirectement, toutes les activités de revenus sont mises en veilleuse. L’économie tertiaire à sans doute pris un coup et plusieurs ménages se sont systématiquement retrouvés dans une situation de soudure et de baisse drastique de leurs chiffres d’affaire.

Malgré ces affres auxquels sont soumises les populations, aucune mesure concrète n’a été prise pour soulager leurs peines. On en était là, quand en sa séance du mercredi dernier, l’Exécutif à jugé utile de lever le cordon sanitaire, malgré la détection exponentielle de nouveaux de COVID19. Le hic est que tous les secteurs mis en ‘’quarantaine’’ ne sont pas concernés par cette nouvelle mesure. Autrement dit, seuls les petits moyens de transports (taxis) de cinq places auront droit de cité en ce qui concerne les déplacements des personnes et des biens. Les bus, les minibus et les buvettes vont continuer de croupir sous le poids de cordon sanitaire. Et c’est ce qui fait rougir les yeux des acteurs de ce secteur. Car, ayant été réduits au chômage depuis plus d’un mois sans aucun accompagnement du gouvernement, ceux-là qui évoluent dans le privé et qui vivent au quotidien ne savent plus quel saint se vouer. Pour certains d’entre eux, l’Exécutif aurait mieux de lever ces dispositifs de sécurité sanitaire dans tous les secteurs d’activité de revenus et d’imposer davantage les mesures d’hygiène déjà en cours et recommander les dépistages systématiques, afin de permettre aux citoyens de vaquer normalement à leurs différentes préoccupations pour leur survie et celle de leurs familles.

Par Dieudonné AWELE