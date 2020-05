Elections communales et municipales: Les Coordonnateurs d’Arrondissement outillés sur le processus électoral

En prélude aux élections municipales et communales du 17 mai prochain, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a procédé au lancement officiel de la formation des agents électoraux notamment des Coordonnateurs d’Arrondissement (Ca) et leurs assistants. C’était le samedi 09 mai dernier dans un hôtel de Parakou en présence du président de la Cena Emmanuel Tiando, du préfet du Borgou Djibril Mama Cissé, du maire de Parakou Charles Toko et des trois Ca ainsi que leurs assistants répartis dans les trois arrondissements de la ville de Parakou.

En effet, les Coordonnateurs d’Arrondissement et leurs assistants sont des personnes clées au coeur du processus électoral. Ainsi, leur formation s’avère très indispensable pour des élections libres et professionnelles selon Emmanuel Tiando. Il va plus loin en ajoutant que, « ils sont le bras opérationnel de la Cena dans les circonscriptions électorales à toutes les phases du processus électoral ». Le président de la Cena a donc invité ces agents à suivre avec intérêt ces sessions de formation qui porteront essentiellement sur l’ensemble des opérations du processus électoral. Il faut dire qu’après leur formation, les coordonnateurs d’arrondissements seront appelés à former à leur tour les membres des bureaux de vote en collaboration avec les points focaux installés dans l’ensemble des 77 communes du Bénin.

Le préfet du Borgou et le maire Charles Toko tous présents au lancement ont remercié le président de la Cena pour avoir choisi la cité des koburu pour abriter le lancement des sessions de formation.

Albérique HOUNDJO Br/Borgou-Alibori