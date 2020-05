Communales de 2020 : Les Béninois aux urnes ce dimanche

Aux urnes le 17 mai prochain. Les élections communales se tiendront dimanche prochain dans un contexte particulier. Face à la menace du coronavirus, des mesures particulières sont prises non seulement pour un bon déroulement de la campagne électorale qui vient à son terme ce jour mais aussi pour la tenue d’un scrutin sans flambée du taux de contamination. La balle est dans le camp de la Commission électorale nationale autonome (Cena). Le président de l’institution, le professeur Emmanule Tiando et ses pairs doivent relever le défi.

D’ores et déjà, le gouvernement a mis à disposition des électeurs environ 5.000.000 de masques et autres équipements concourant à la prévention de la maladie. Ainsi, chaque électeur recevra son masque le jour du scrutin et des équipements de lavage de mains seront installés. De toute évidence les agents électoraux sont sensibilisés sur les mesures barrières. Il revient à chaque votant d’assumer son devoir civique en observant les gestes indiqués notamment le port obligatoire de masque, le lavage des mains, le respect de la distanciation sociale. La Cena a les moyens de sa politique.

Faire preuve de responsabilité et de civisme le jour du scrutin sera bénéfique pour tous. Lentement mais sûrement le Bénin tient le pari de l’organisation de ce scrutin qui comptera lors de l’organisation de la prochaine élection présidentielle. Car, les élus seront en mesure de parrainer les candidats de leur choix dans le cadre de l’organisation de ce rendez-vous électoral. Et la lutte contre le Covid-19 ne freinera donc pas cet élan. Le corps électoral est convoqué pour ce dimanche et les électeurs sont attendus dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique.

Il s’agira de départager les cinq formations politiques en compétition : le Bloc républicain (Br), l’Union progressiste (Up), Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), le Parti du renouveau démocratique (Prd) et l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn). Il faut noter que les résultats du scrutin de ce dimanche consacreront la mandature de l’ère de la décentralation au Bénin.