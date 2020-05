Don de l’ambassade de Chine à la Céna: Du matériel de protection pour les bureaux de vote

L’ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin a offert, hier mardi 12 mai, à la Commission électorale nationale autonome, un lot de kits de prévention du Covid-19. C’est pour contribuer aux mesures de protection prises par le gouvernement dans le cadre des élections communales et municipales du dimanche 17 mai prochain.

Dimanche prochain, les Béninois iront aux urnes en dépit de la pandémie qui sévit actuellement, pour élire leurs conseillers communaux et municipaux. Pour éviter la propagation du virus lors de ce rendez-vous démocratique, le gouvernement a décidé de doter les bureaux de vote de matériel de protection pour les agents électoraux et les électeurs. Dans ce cadre, le Bénin vient de recevoir le soutien de l’ambassade de la République populaire de Chine avec notamment 80 dispositifs de lavage des mains, 500 masques et 200 gels hydroalcooliques.

« Le don de matériel de protection sanitaire contre le coronavirus offert par notre ambassade constitue un soutien de la Chine au Bénin en ce moment difficile de lutte contre l’épidémie mais aussi un hommage à la Céna et à son personnel pour leurs efforts inlassables et courageux dans l’organisation de ces élections», a déclaré Peng Jingtao, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin. Pour lui, le Bénin est l’un des pays qui offrent une bonne riposte à la pandémie du Covid-19.

« Le Bénin est le premier pays en Afrique à demander le port obligatoire de masque; il est l’un des premiers pays à faire des achats et des préparations avancées de matériel sanitaire et de médicaments ; il est aussi l’un des rares pays en Afrique à installer dans toutes les provinces un centre d’examen », apprécie l’ambassadeur. Face à ce niveau avancé de préparation, il est, selon lui, normal que le Bénin puisse décider de tenir le scrutin du dimanche prochain qui est un rendez-vous crucial pour le devenir des communes du

pays. C’est aussi ce que réaffirme le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando pour qui, la tenue des élections, malgré le contexte sanitaire, tient du respect des échéances démocratiques et de la volonté du Bénin de rester un modèle dans l’organisation régulière des élections. Le président de la Céna a salué le geste utile de l’ambassade de la République de Chine près le Bénin et exhorté les candidats et électeurs à la responsabilité et au respect des gestes barrières lors du scrutin.