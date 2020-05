Grande joie pour la communauté chrétienne et musulmane du Bénin. Fermées depuis quelques semaines en raison de la pandémie du Coronavirus, les églises, les mosquées et autres lieux de cultes…

Pandémie du Coronavirus au Bénin: Eglises et lieux de culte ouvrent leurs portes dès le 02 juin

Grande joie pour la communauté chrétienne et musulmane du Bénin. Fermées depuis quelques semaines en raison de la pandémie du Coronavirus, les églises, les mosquées et autres lieux de cultes vont pouvoir ouvrir leurs portes dès le 02 juin 2020. C’est la décision prise au terme d’une réunion tenue ce jeudi 14 mai 2020.

Durant les échanges, les responsables religieux dans un argumentaire convaincant, ont insisté sur la nécessité de la reprise des activités cultuelles dans les lieux d’adoration. De son côté, le gouvernement dans la perspective d’un retour à la vie normale était également dans l’optique de la réouverture de ces lieux. Ainsi, la date du 02 juin a été retenue.

La rencontre de ce jeudi a eu lieu sur insistance des responsables de ces différentes confessions religieuses à savoir, l’église Catholique, l’église du Christianisme Céleste, l’Union Islamique du Bénin, et l’église Méthodiste du Bénin.

Le gouvernement était représenté à cette rencontre par les ministres Benjamin Hounkpatin de la santé, Sacca Lafia de l’intérieur et de la sécurité publique, Samou Séïdou Adambi de l’eau et des mines, et le ministre d’Etat secrétaire général du gouvernement, Pascal Irénée Koukpaki, chef de la délégation gouvernementale.

F. A. A.