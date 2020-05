Communales et locales 2020: Affluence relativement bonne à Abomey-Calavi

Mieux que les législatives dernières, les élections municipales, communales et locales de ce dimanche 17 mai, ont connu un taux de participation relativement bonne dans la commune d’Abomey-Calavi.

Du centre de vote d’Agori centre à celui d’Akassato centre passant par Abadamè, Gbodjo, Arconville, et autres, les populations sont sorties pour accomplir leur devoir civique. L’affluence notée dans tous les centres de vote est plutôt bonne comparativement aux législatives d’avril 2019, font remarquer les agents électoraux ainsi que les observateurs de partis politiques.

Aucun incident majeur n’a été noté dans l’ensemble. Les bureaux de vote, dans leur majorité, ont ouvert leurs portes entre 07 heures et 07 heures 15 minutes. Des écueils, côté organisation, ont été notés par endroits. Il s’agit notamment du manque de matériels électoraux (encre, coton, etc.) et de l’absence surprise et non justifiée de certains agents électoraux. Ces derniers ont d’ailleurs été remplacés sur le champ.

A l’heure actuelle, l’opération de vote a pris fin dans la majorité des centres et bureaux et place est faite au dépouillement. Les premiers résultats provisoires bureaux de vote par bureaux de vote, seront connus d’ici quelques heures.