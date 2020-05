Election des conseillers communaux: Cocotomey: boycott manifeste

Hier, dimanche 17 mai 2020, s’est tenu sur toute l’étendue du territoire national le scrutin pour l’élection des conseillers communaux et municipaux pour le compte de la 4e mandature. A Cocotomey, arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi, le vote s’est déroulé sans anicroche. La plupart des bureaux de vote ont ouvert avec un léger retard de 20 à 30 minutes par endroits. Seulement l’affluence n’a pas été au rendez-vous. Dans la plupart des centres de vote visités, le constat est amer. Les populations ne sont pas sorties accomplir leur devoir civique. Le dépouillement provisoire fait sur le terrain en donne la preuve. Sur environ 400 électeurs attendus par poste de vote, seulement une cinquantaine de personnes sont venues exprimer leur vote. Cela peut s’expliquer par deux choses. Soit les populations ont peur de contracter le coronavirus, soit elles ne se sentent plus tellement concernées comme auparavant par la chose électorale depuis les Législatives non inclusives de 2019 et son cortège de violences. D’ailleurs quelques personnes rencontrées sur place n’ont pas pu s’empêcher de faire le même constat d’un désintérêt progressif qui s’installe au sein de la population en ce qui concerne les élections. Pour ces personnes, c’est la seule manière que les populations ont trouvé pour exprimer leur mécontentement.

M.M