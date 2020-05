Elections communales et municipales 2020 Les constats des Organisations de la société civile

La plateforme des Organisations de la société civile (OSC) a suivi le déroulement du scrutin de ce dimanche 17 mai 2020 pour le renouvellement des conseils communaux et municipaux. Avec 360 observateurs déployés dans les 77 communes du Bénin, les Osc ont suivi le déroulement du scrutin et présenté un rapport dimanche soir lors d’un point de presse.

Selon le rapport des OSC, « le taux global de satisfaction par rapport au déroulement du scrutin, à 17h05mn est de 81,48% selon les informations rapportées par 349 observateurs sur les 360 déployés sur le terrain ».

Pour ce qui concerne le démarrage du scrutin à 07 heures tel que recommandé, le taux de satisfaction selon les organisations de la société civile est de 65,28%.

Le Littoral affiche le taux le plus faible avec 37,5%, et le département du Couffo le taux le plus élevé avec 75,75% selon le point présenté par Félicienne Kpadonou, membre de la plateforme.

Le poste de vote ayant ouvert plus tard que tous les autres est le PV04 de la Maison des jeunes de la commune de Tchaourou.

La plateforme des organisations de la société civile a relevé les perturbations enregistrées dans certaines communes.

Les communes où le vote a été perturbé selon le rapport des OSC sont entre autres, Houéyogbé précisément à Sè, Avrankou, Djègan-Kpèvi à Porto-Novo, et Wèki-Daho à Sô-Ava.

Face à ces perturbations, des recommandations ont été faites à la CENA pour le règlement des défaillances ayant occasionné ces perturbations. Il en a été de même du manque de dispositifs pour l’observance des règles barrières à la pandémie du Coronavirus.

F. A. A.