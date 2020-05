Covid-19/Recommandations de l’Oms sur les tests: Le Bénin passe de 339 à 130 cas confirmés

Le Bénin se conforme aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) notamment en ce qui concerne les tests utilisés pour le diagnostic de la Covid-19. L’Oms ne reconnaissant que les cas diagnostiqués grâce au test de la “PCR” (“polymerase chain reaction”) ou “virologique”, le nombre de cas confirmés au Bénin est passé de 339 à 130, selon des chiffres officiels.

L’Oms ne reconnaît pas les Tests de diagnostic rapide (TDR) dans la détection des cas confirmés au coronavirus (Covid-19). Selon les nouveaux indicateurs de l’Organisation, seuls les tests à la PCR sont ceux retenus. En effet, depuis l’enregistrement du premier cas confirmé d’infection à la COVID-19 le 16 mars 2020, le Bénin recourt à deux types de test de dépistage pour faire le diagnostic. Il s’agit du Test de diagnostic rapide (Tdr) consistant en une recherche dans le sang des anticorps attestant d’un contact avec le virus avec un résultat obtenu au bout de 10 à 15 minutes ; et le test de la “PCR” (“polymerase chain reaction”) ou “virologique” consistant à la recherche du matériel génétique c’est-à-dire de l’ARN du virus sur un prélèvement naso et/ou oropharyngé (gorge, nez, nasopharynx) dont le délai de manipulation pour l’obtention du résultat varie entre 3 à 6 heures pour les tests réalisés au Bénin. L’Oms, reconnaissant comme cas positifs confirmés que ceux issus des tests de PCR, le Bénin compte donc 130 cas confirmés par la PCR au lieu de 339 cas. Dans son intervention, le représentant-résident de l’Oms au Bénin, Dr Harouna Djingarey a fait savoir que les Tdr peuvent être utilisés en communauté notamment pour le dépistage massif. Mais il insiste sur le fait que seuls les tests à Pcr sont recommandés pour faire le diagnostic de la Covid-19. « Toutefois, au regard des résultats obtenus avec l’utilisation des tests de diagnostic rapide, le Bénin continue d’assurer la surveillance sérologique de sa population surtout au niveau des groupes cibles avec ces tests. Les personnes dépistées positives au Test de Diagnostic Rapide sont prises en charge et suivies selon des protocoles adaptés » rassure le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin. Notons qu’à la date du mardi, 19 mai 2020, 13 170 tests TDR ont été réalisés. Le bilan fait donc état de 130 cas confirmés (nombre de cas positifs confirmés suite aux tests PCR et validés par l’OMS) pour 13 261 PCR réalisés dont 71 cas sous traitement ; 57 cas guéris et 02 décès. « Le respect des mesures sanitaires, notamment des gestes barrières (le lavage systématique des mains à l’eau et au savon, le port du masque en tous lieux, le respect de la distance de sécurité sanitaire d’1m minimum, …) sont, entre autres, les mesures à respecter rigoureusement pour réduire la propagation du Coronavirus (Covid-19) au Bénin » a-t-il lancé.

A.B