Communales 2020: Le Bloc Républicain plus fort qu’aux législatives

Avec 930 247 voix soit 37,38% du suffrage exprimé, pour 735 conseillers communaux et municipaux, selon les résultats définitifs publiés par la CENA, le Bloc Républicain s’en tire à bon compte des communales du 17 Mai dernier. Le parti du cheval gagnant confirme sa montée en puissance sur la scène politique béninoise.

Depuis les législatives d’avril 2019, le Bloc Républicain a connu une vague d’adhésions de personnalités et de leaders politiques. Le parti a donc pu se renforcer dans de nombreuses régions. Les résultats des communales de dimanche dernier, proclamés par la CENA, illustrent bien la nouvelle dynamique du BR.

Le parti présidé par Abdoulaye BIO TCHANÉ engrange au plan national plus de 400 mille voix que lors des législatives d’il y a un an. Dans les détails, il fait des progrès considérables dans le Zou où il obtient la majorité absolue dans 5 des 9 communes et devient la première force politique du département avec à la clé, la stratégique commune de Bohicon dans son escarcelle. Idem dans l’Atlantique, où le BR est arrivé en tête dans les communes d’Allada et de Toffo, et tient tête à l’Union Progressiste dans la commune d’Abomey-Calavi.

Dans le Plateau, le Mono et le Couffo, le BR fait des remarquables percées et enlève même les communes de Houeyogbé, de Comé et de Athiémé.

La clé du succès du BR

Le succès du BR à ces communales réside également dans l’organisation interne mise en place. Sous le leadership de son Secrétaire Général National Abdoulaye BIO TCHANÉ, le parti a fait l’option de la démocratie interne dans le choix de ses candidats, de ses superviseurs et coordonnateurs de campagne ainsi que dans l’élaboration de ses stratégies à ces élections. C’est cette alchimie entre une stratégie efficace de campagne et une approche démocratique dans la gestion du parti qui a permis au Bloc Républicain de remporter de nombreuses communes et d’être en passe de diriger des dizaines de conseils communaux et municipaux dans les prochaines semaines. De quoi renforcer la légitimité du Bureau Exécutif National en place et son leader le SGN Abdoulaye BIO TCHANÉ.

