Le Groupe UBA veut rééditer l’exploit de son événement intitulé « UBA AFRICA Conversations ». En effet, il s’agit d’échanges que le groupe bancaire initie en invitant des intellectuels et autres personnalités…

Journée de l’Afrique 2020: LE GROUPE UBA TIENT UNE ASSISE SUR LES ODD ET LE DEVELOPEMENT DE L’AFRIQUE

Le Groupe UBA veut rééditer l’exploit de son événement intitulé « UBA AFRICA Conversations ». En effet, il s’agit d’échanges que le groupe bancaire initie en invitant des intellectuels et autres personnalités africaines à s’entretenir autour de sujets aussi actuels que pertinents, qui touchent au développement du continent. Tenue pour la première fois en 2019 à l’occasion de la journée de l’Afrique, célébrée tous les 25 Mai, cette assise est encore programmée dans l’agenda de la célébration de cette année.

En raison du contexte assez particulier marqué par la pandémie du coronavirus, les échanges de cette année vont se faire de façon virtuelle. « Politiques intérieures, plans de croissance régionale et agenda mondial : les ODD et le développement africain à la croisée des chemins », c’est autour de cette problématique que vont échanger divers intellectuels essentiellement africains, et aux profils aussi divers que variés.

Les panélistes attendus à cette table ronde virtuelle, le Lundi 25 Mai à 14h GMT, viennent du Cameroun, du Sénégal, de la Zambie et du Nigéria et vont mener des réflexions qui pourront induire des mutations profondes et suggérer de nouveaux paradigmes socio-économiques pour le continent.

En vue de donner une grande portée à cet événement, le Groupe UBA convie un grand public africain à suivre ces échanges via Zoom et sur toutes les plateformes digitales de communication dans les filiales de UBA. Mais avant, toute personne désireuse d’y prendre part devra s’inscrire au préalable via le lien suivant https://bit.ly/UBAConversations

Le Groupe UBA présent dans 20 pays sur le continent ainsi qu’à Londres, Paris et New-York, est une des rares banques engagées pour une Afrique à la quête d’un mieux-être pour les générations présentes et futures, grâce à l’impulsion de son président Tony ELUMELU, panafricaniste, philanthrope, et Fondateur du Programme TEF, Programme de la Fondation Tony Elumelu pour l’entreprenariat des jeunes.