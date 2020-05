Lutte contre le coronavirus: Le gouvernement reçoit 40 dispositifs de lavage des mains

Mathurin Bonzi, directeur pays Oxfam au Bénin, a procédé, mercredi 20 mai à Cotonou, à la remise de 40 dispositifs de lavage des mains, de gel hydroalcoolique et de gants au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance (Masm). A travers ce geste, Oxfam entend accompagner le gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin.

40 dispositifs de lavage des mains, des gants et du gel hydroalcoolique. C’est le don d’Oxfam au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, mercredi 20 mai dernier à Cotonou, dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. A cette occasion, Mathurin Bonzi, directeur pays Oxfam au Bénin, a félicité le gouvernement béninois pour son engagement et son professionnalisme dans le cadre de cette crise sanitaire qui sévit dans le monde entier. Il a réitéré sa volonté d’être aux côtés du Bénin pour combattre efficacement ce mal. « Nous avons un plan de riposte qui intègre plusieurs aspects dont ce don en faveur des personnes handicapées », a-t-il déclaré.

Présente au Bénin depuis 1985, Oxfam promet d’intervenir dans d’autres secteurs afin d’aider le gouvernement à atteindre ses objectifs dans sa lutte contre la pauvreté. Aspirant à un monde où les femmes et les hommes peuvent influencer les instances de prise de décision, Oxfam a adopté ses projets de développement en prenant en compte l’urgence de la crise sanitaire du Covid-19. « Ainsi, le projet d’approvisionnement en eau potable: hygiène et assainissement a été réorienté et la sensibilisation a permis de fournir des matériels de lavage des mains aux populations des zones rurales Kpomassè et Tori-Bossito », a-t-il déclaré. A l’en croire, Oxfam agit également pour l’épanouissement des femmes à travers un appui financier aux femmes et aux filles dans cette crise sanitaire.

Au nom de la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Natacha Kpochan, directrice de cabinet, a témoigné sa reconnaissance à Oxfam pour ce don dans le cadre de la riposte du coronavirus. Pour elle, le geste est utile et ira effectivement vers les personnes vulnérables.

« Nous vous rassurons que ces dons iront vers les personnes handicapées en cette période de crise sanitaire », a-t-elle conclu.