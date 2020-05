Coronavirus et Apivirine : Où en est le comité d’experts mis en place pour attester de son efficacité ou non ?

Force 0. Et, en réalité, cette placidité autour du sujet tend les nerfs. Peut-on oui ou non faire foi à l’Apivirine dans le traitement du Coronavirus ? L’interrogation demeure puisque depuis que le Bénin a exprimé son désir d’expérimenter le produit plus rien ne se dit. Même pas de rumeur. Le promoteur Valentin Agon, lui aussi, a cessé d’être loquace. Lui qui, aux premières heures de la polémique au Burkina-Faso, sans cesse, sortait ses muscles pour défendre son invention.

Revenu au Bénin et la quarantaine passée, les autorités béninoises ont affiché leur intérêt à la chose. Ce qui s’est traduit par une séance d’échanges entre le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladekan, le Chercheur Valentin Agon, en présence des Recteurs des Universités publiques du Bénin et du Conseil national des experts à la recherche. Expérimenter le produit et tirer les conclusions quant à son efficacité ou non de guérir la maladie, c’était le dessein. Vendredi 17 avril 2020, aura donc été un jour pas des moindres pour les Béninois qui ont bien reçu l’initiative en général. La suite à donner à cette conclave était donc beaucoup attendue. Mais plus d’un mois déjà et toujours rien. En attendant, les cas asymptomatiques font craindre le pis au 229. Pourtant le débat n’est pas complexe. Avec l’Apivirine peut-on traiter le Coronavirus ? Oui ou Non ? Temps, nous pensons, qu’il est enfin, de sauter les verrous du silence.

Cyrience KOUGNANDE