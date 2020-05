Prières pour la dėputėe de la 15 circonscription :Pluie de bėnėdictions pour Sèdami Fagla

(Le C. A Saliou Adėdjouma, son bras droit, avait toujours supervisė)

Des bėnėdictions. C’est ce que l’Honorable dėputėe de la quinzième circonscription ėlectorale, Sèdami Fagla Mèdégan, a reçu chez les Imams, ce dimanche 24 mai 2020, jour de la fête du Ramadan qui symbolise la fin du jeûn musulman. Cette visite a pour objectif de remercier encore la communautė musulmane après son ėlection à l’Assemblėe et de recevoir ses bėnėdictions.

Sous la supervision du chef du quatrième arrondissement de Cotonou, Saliou Adėdjouma (son bras droit), elle a rendu visite aux musulmans des mosquėes centrales d’Habitat et d’Aïdjèdo de ladite circonscription. Au quartier Habitat, l’Imam Ayouba s’est longuement rėjoui de la visite de la dėlėgation de l’Honorable Sèdami Fagla Mèdégan. “Vous êtes bėnie au nom de Dieu. Vous allez connaître plus d’ascension dans votre profession et en politique. Votre venue ici, ce jour bėni, est la preuve de votre grandeur d’esprit….”, a dėclarė cet Imam à l’endroit de la dėputėe, tout en faisant la même prière à Saliou Adėdjouma. Après avoir souhaitė tout le bonheur du monde à ladite dėlėgation, l’Imam et sa suite ont prėsentė leurs dolėances à leurs visiteurs. “Nous voulons que vous nous aidez. Nous avons beaucoup de dėfis à relever en terme de modernisation de notre mosquėe. L’Islam, c’est la Fraternité. Nous manquons de matėriels de travail….”, a dėclarė l’Imam Ayouba. Prenant la parole à la grande satisfaction des uns et des autres, la dėputėe Sèdami Fagla leur a promis de faire de son mieux pour rėpondre à leur cri de coeur. Elle a ėtė appuyėe par Saliou Adėdjouma qui a indiquė que l’heure de Dieu a enfin sonnė pour la rėnovation de la mosquėe d’Habitat.

Ensuite, le cap a ėtė mis sur la mosquėe centrale d’Aïdjèdo de l’Imam Abdel Djèllil Yessoufou. Ici aussi, la dėputėe Sèdami Fagla a ėtė bėnie et remerciėe pour sa contribution au dėveloppement national. “Nous sommes là en fraternité pour accompagner vos prières” a déclaré la Députée. En effet, l’honorable est venue remercier la communautė musulmane pour son ėlection à l’Assemblėe nationale mais le choix de ce jour important dans la foi islamique n’est pas fortuit. Pour les musulmans c’est un jour festif et manifester sa reconnaissance en pareil circonstance revêt une portée symbolique importante. “L’honorable est venue pour vous remercier pour votre soutien et l’assurance que vous lui apportez” a dėclarė le chef du quatrième arrondissement de Cotonou. Dans toutes les interventions qui ont suivi Sèdami Fagla a ėtė saluėe pour ce qu’elle fait pour le Bėnin, en gėnėral, et la communautė musulmane, en particulier.

Il faut noter que cette dėputėe de la quinzième circonscription est toujours aux côtės de ses populations à travers ses actions à l’Assemblėe nationale et sur le terrain. Dans sa vision, elle entend plus positivement marquer sa gėnėration.

Par Jules Yaovi Maoussi