UBA Africa Conversations pour célébrer la Journée internationale de l’Afrique

UBA tiendra dans quelques minutes la grande conférence débat virtuelle, sur les politiques intérieures, le développement régional et l’agenda international dont le thème retenu est « Croissance, emploi et développement durable » dans le cadre de la deuxième édition des UBA Africa Conversations pour célébrer la Journée internationale de l’Afrique. L’édition de cette année sera marquée par des interventions de panélistes de haut niveau, notamment des Présidents africains et des dirigeants internationaux

Au-delà des défis actuels engendrés par la pandémie qui menace des centaines de milliers de vies et de moyens de subsistance, cette conférence-débat constitue une étape cruciale en vue de la reprise économique en Afrique.

Intervenants :

S.E. le Président Macky Sall, Président du Sénégal S.E. le Président George Weah, Président du Libéria Sénateur Chris Coons, Sénateur américain et membre de la commission Des relations étrangères du Sénat Prof. Okey Oramah, PCA d’Africa Export-Import Bank (Afreximbank) Peter Maurer, Président du Comité international de la Croix Rouge (CICR) Amir Ben Yahmed, Président, Africa CEO Forum

Modérateur : Tony O. Elumelu, PCA du Groupe United Bank for Africa(UBA) & Fondateur, Tony Elumelu Foundation

Date : Lundi 25 mai 2020

Heure : 15h – 16h (GMT+1)

Thème : Renforcement de la collaboration économique : Restructuration et repositionnement en vue d’une nouvelle gouvernance africaine

Pous s’inscrire : Cliquez ici