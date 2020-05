Covid 19 au Bénin, hausse des cas asymptomatiques

Au Bénin, le bilan établi à la date du 22 mai indique que les départements qui ont recensé plus de cas de Covid-19 sont le Littoral, de l’Atlantique et de l’Ouémé avec respectivement 47, 30 et 29 cas confirmés. Le même bilan montre : Pourcentage sexe masculin touché : 54,0% , Pourcentage sexe féminin touché : 46,0% , Tranche d’âge la plus fréquente : 15 à 45 ans (73,8%)