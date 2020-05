Décentralisation Les conseils communaux de l’Atacora installés dès jeudi prochain

La 4ème mandature des conseils communaux sera installée dans les communes du département de l’Atacora dès le jeudi 28 mai prochain.

Selon une programmation faite la préfecture de Natitingou, l’installation des nouveaux conseils communaux va démarrer jeudi prochain avec les communes de Boukoumbé et de Matéri. Le lendemain, soit le vendredi 29 mai, ce sera le tour des conseils communaux de Cobly et de Toucountouna, avant l’installation le samedi 30, du conseil communal de Natitingou.

La cérémonie d’installation des nouveaux conseils communaux va se poursuivre la semaine prochaine avec l’installation du conseil communal de Tanguiéta et de Kouandé le 02 juin prochain.

Les communes de Pehunco et de Kérou fermeront la marche avec l’installation de leurs conseils communaux le mercredi 03 juin 2020.

Dans le cadre de l’installation des nouveaux conseils communaux, le chef de l’État Patrice Talon a donné des instructions aux préfets des 12 départements afin que tout se passe dans le respect des lois de la décentralisation.

F. A. A.