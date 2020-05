Installation des conseils communaux et élection des maires : Voici la programmation dans les collines

Du mercredi 3 juin au vendredi 05 juin 2020 va se dérouler l’installation des conseillers communaux de même que l’élection des maires, ses adjoints et des chefs d’arrondissement du département des Collines. Les communes de Savè et de Glazoué sont programmées pour le mercredi 3 juin 2020. Pour la commune de Savè, les conseillers communaux vont se réunir à 8h30 tandis que ceux de la commune de Glazoué vont se réunir à 14h. En ce qui concerne les communes de Bantè et de Dassa-Zoumè, les conseillers communaux élus seront installés le jeudi 4 juin 2020 respectivement à 8h30 et 14h. Quant aux communes de Ouèssè et de Savalou, l’installation des conseillers communaux se fera le vendredi 5 juin 2020, mais à des heures différentes. 8h30 pour la première commune et 14h pour la seconde.