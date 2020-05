lutte contre le Covid-19 au Bénin : L’Association Promo SE 96 au secours des étudiants de la Faseg

« Ce n’est pas leur premier passage. Ils étaient déjà passés une fois, installer des bancs dans la maison pour leurs jeunes frères qui, après les cours, restent sous les arbres debout ». Tel est le témoignage du Chef département économie de la Faseg, Rock Bello. Il salue le mérite et le sens de solidarité de la Promo SE 96.

A en croire Alexandrine Codjovi Antonio, Vice Présidente de l’association, ce retour à la Faculté est un symbole : « Je le dis avec beaucoup d’émotion. Nous avons connu de bons moments ici, mais aussi rencontré des difficultés. Aujourd’hui, en tant qu’association citoyenne, nous avons voulu accompagner les efforts du gouvernement, en mettant à la disposition de nos jeunes frères de la Faculté, des Kits de lavage de mains (05), du savon liquid (100 L) et des masques (500) ».

Enseignants et étudiants ont remercié les généreux donateurs et promis faire bon usage des matériels. « “,nous ne pouvons que les remercier et leur dire que nous sommes toujours dans l’attente pour les voir nous apporter beaucoup plus de soutien. S’ils peuvent aussi aller dans la documentation, dans les bibliothèques, ça sera très bien et cela sera un grand plaisir pour nous », a déclaré le chef département économie.