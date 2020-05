COMMUNIQUE DE PRESSE LE GROUPE BANCAIRE AFRICAIN UBA REAFFIRME SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DU CONTINENT A LA FAVEUR DE LA JOURNEE DE L’AFRIQUE

Le Groupe bancaire United Bank for Africa (UBA) a organisé ce lundi 25 mai 2020 la 2e édition des UBA Africa Conversations autour du thème : « Croissance, emploi et développement durable dans un contexte de pandémie mondiale ».

Initiées en 2019, ces « conversations africaines » s’imposent désormais comme un rendez-vous incontournable dédié à célébration de la diversité du continent africain et la valorisation de son potentiel culturel et économique.

L’édition de cette année, qui a pris la forme d’une conversation virtuelle autour du PCA du Groupe UBA, M. Tony O. Elumelu, modérateur pour la circonstance, a vu la participation de panelistes de haut niveau, notamment le Président George Weah du Libéria, ainsi que des experts internationaux tels que le Prof. Okey Oramah de Afreximbank, Peter Maurer du CICR, Amir Ben Yahmed du groupe Jeune Afrique, Achim Steiner du Pnud , Georges Rebelo Pinto Chikoti de l’organisation ACP et le sénateur américain Chris Coons.

Les échanges ont essentiellement porté sur des politiques nationales, le développement régional et des menaces potentielles pesant sur la réalisation des Objectifs du Développement Durable par l’Afrique au milieu de la pandémie de COVID-19.

Les panélistes ont également abordé dans leurs discussions les mesures prises par les dirigeants africains pour atténuer les risques auxquels les entreprises africaines sont confrontées pendant cette pandémie mondiale. Le président libérien a dévoilé les plans de son gouvernement pour assurer la médiation avec les banques, les entreprises et d’autres partenaires pour gérer le remboursement des prêts, atténuer les obstacles financiers, distribuer des mesures de relance aux citoyens pour aider à alléger les charges financières et sociales pesant sur les particuliers et les entreprises, en raison de la Pandémie de covid19.

En tant que banque panafricaine opérant actuellement dans vingt pays africains, UBA a organisé cette session de panel virtuel de haut niveau, identifier les leçons que le monde peut apprendre de l’Afrique, aborder les risques socio-économiques et mettre en évidence les visions et stratégies post-crise.

Depuis sa création, la Conversation UBA qui se tient lors de la célébration mondiale de la Journée de la libération de l’Afrique, le 25 mai, est une contribution au débat général sur les conditions de l’émergence de l’Afrique et les prérequis pour l’établissement d’un nouvel ordre mondial avec comme acteur clé le continent africain.

Retransmise en direct sur les plateformes des réseaux sociaux du Groupe UBA et sur Youtube, les UBA Africa Conversations 2e édition ont été suivies par plusieurs milliers de spectateurs à travers le monde.