Piste et accotements, extension du terminal départ, parking véhicules de 700 places, Airport Operational Data base et nouveaux commerces dans le terminal…. L’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin est en pleine…

Modernisation de l’aéroport de Cotonou: Les chantiers livrés avant la fête de l’indépendance

Piste et accotements, extension du terminal départ, parking véhicules de 700 places, Airport Operational Data base et nouveaux commerces dans le terminal…. L’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin est en pleine transfiguration pour la satisfaction des opérateurs aériens. Les travaux en cours au niveau de cette infrastructure garantiront aux voyageurs la meilleure qualité de services.

Ces chantiers de modernisation et de mise en conformité des infrastructures et de ses équipements sont prévus pour être livrés fin juillet en prélude à la fête de l’indépendance du Bénin, le 1er août. Annoncés par Hervé Breton, directeur général de la Société des aéroports du Bénin (Sab), comme « Un beau challenge sous exploitation (avec des vols commerciaux, aviation générale et cargo) que toute l’équipe de la Sab et les entreprises associées vont réussir », les travaux de réfection, au-delà de la sécurité qu’ils garantissent aux différents vols, visent à augmenter la capacité d’accueil de la plateforme.

Aujourd’hui, avec environ 500 000 passagers par an, l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin vise un million de passagers au moins et la réception de gros-porteurs.

Des travaux pour un montant de 20 milliards F Cfa initiés par la société de gestion de l’aéroport et financés par le gouvernement et qui prennent également en compte un autre projet concernant l’automatisation et l’informatisation de tout le terminal.

La réfection de la piste d’atterrissage s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise aux normes de l’aéroport, en attendant l’avènement de celui de Glo-Djigbé.

L’attractivité économique et touristique de l’aéroport est visée à travers tous ces aménagements.

LIRE AUSSI: Téléphonie mobile au service du développement: « Africa is now », la campagne de Moov Bénin pour une Afrique qui gagne

Kokouvi EKLOU