Bénin/Communales 2020: 19 conseils communaux installés ce jour

Prévues du 28 mai 2020 au 5 juin 2020, l’installation des conseils communaux et l’élection des maires, leurs adjoints et chefs d’arrondissement démarrent ce jeudi 28 mai 2020 sur toute l’étendue du territoire national. Pour le compte de cette première journée, 26 conseils communaux connaitront leurs nouveaux dirigeants dont 16 dans la matinée. Il s’agit respectivement de Sinendé, Aplahoué, Boukoumbé, Segbana, Athiémé, Avrankou, Djakotomey, Kpomassè, Ifangni, Cobly, Kalalé, Comé, Bonou, Karimama, Ouaké, Klouékanmè Bembèrèkè, Adjara, Matéri, Copargo, Dogbo, Tori Bossito, Houéyogbé, Agué-Gues, Kandi, et de Parakou. Dans la programmation, les événements commencent à 08h et prennent fin à 16h.