L’équation devient de plus en plus compliquée pour le parti Bloc républicain (BR) dans la commune de Bohicon où cette formation politique a réussi à obtenir la majorité d’après les…

Commune de Bohicon/Prochain maire de Bohicon Faute de consensus entre les prétendants, le bureau politique du BR appelé à trancher

L’équation devient de plus en plus compliquée pour le parti Bloc républicain (BR) dans la commune de Bohicon où cette formation politique a réussi à obtenir la majorité d’après les résultats provisoires proclamés par la commission électorale nationale autonome (Cena). A la suite de cette proclamation, plusieurs conseillers élus ont affiché leur ambition d’occuper le fauteuil de maire de cette ville carrefour. C’est alors qu’il a été décidé par les instances dirigeantes du parti d’organiser des élections primaires pour permettre de dégager le candidat qui autour duquel l’unanimité pourrait être faite. Au cours de la réunion tenue ce mercredi,quatre intentions de candidature ont enregistrées. Il s’agit des conseillers Rufino d’ Almeida, Armand Gansè, Zohoun Marcellin, tous élus dans le l’arrondissement de Bohicon II et de madame Agbossaga Elisabeth, élue dans l’arrondissement de Bohicon. Les nombreuses tentatives amorcées aux fins d’obtenir un consensus entre ces quatre prétendants ayant échoué, il revient dès lors au bureau exécutif national de trancher.

Qui de Rufino d’Almeida, Armand Gansè, Marcellin Zohoun ou Elisabeth Agbossaga aura le privilège de succéder à Luc Sètondji Atrokpo dans cette commune. Réponse le lundi 02 juin prochain à 11 heures 30 minutes, date retenue pour l’élection du nouveau Maire de la ville carrefour.

Omer ANIOUVI