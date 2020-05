Crise du Covid-19 : La Fbf appuie les clubs des Ligues 1, 2 et 3

Le comité exécutif de la Fédération béninoise de Football vient d’apporter un soutien financier aux clubs engagés dans les championnats de Ligues 1, 2 et 3. Ce geste intervient dans ce contexte de crise sanitaire afin de soulager les peines des promoteurs de clubs et d’accompagner les joueurs et les encadrements techniques desdits clubs en ces moments difficiles.

Selon le comité exécutif de la Fbf, l’arrêt provisoire des différents championnats a créé d’énormes difficultés aux clubs dans la gestion de leurs engagements financiers vis-à-vis de leurs joueurs et encadrements, les privant entre autres des ressources de la deuxième tranche du sponsor officiel et les installant dans une précarité préjudiciable à une bonne reprise des championnats après la levée des mesures restrictives prises par le gouvernement.

C’est ce qui a motivé cet appui spécial qui représente un payement anticipé d’une avance sur la subvention de solidarité promise par le président de la Fifa. Chaque club de Ligues 1, 2 et 3 a vu virer sur son compte bancaire respectivement 3 millions F Cfa, 2 millions F Cfa et 1,5 million de F Cfa. Les ligues départementales ont reçu chacune une somme de

1 million. Dans le but de justifier ces fonds auprès de la Fifa, il est demandé à chaque président de club d’apporter les preuves de sa gestion. « Nous vous saurons gré des dispositions que vous prendrez aux fins de faire parvenir au secrétariat administratif de la Fbf contre accusé de réception au plus tard le mercredi 3 juin les originaux des pièces comptables de l’utilisation faite de ces fonds pour transmission à la Fifa », recommande une correspondance signée du secrétaire général de la Fbf, Claude Paqui.