Affaire domaine à Abomey-Calavi : L’huissier de Justice Maxime Bankolé en détention

Mardi noir pour les auxiliaires de justice. Après la condamnation de deux notaires pour une affaire d’escroquerie, l’huissier de justice Me Maxime Bankolé a été incarcéré ce 2 mai 2020 à d’Abomey-Calavi pour une affaire domaniale.

L’huissier Maxime Bankolé serait impliqué dans une affaire domaniale avec un Chinois à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. Le dossier est pendant devant la justice.

Me Maxime Bankolé est l’un des huissiers les plus célèbres dans la gestion des affaires domaniales au Bénin.

Sa mise sous mandat de dépôt intervient au moment où deux notaires sont condamnés à des peines d’emprisonnement et des amendes dans une affaire d’escroquerie.

D. M.