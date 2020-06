Le Chef de l’Etat Patrice Talon a promulgué la loi 2020-13 du 02 juin 2020 portant interprétation et complétant le code électoral en République du Bénin. Le ministre de la…

Code électoral La loi interprétative promulguée

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a promulgué la loi 2020-13 du 02 juin 2020 portant interprétation et complétant le code électoral en République du Bénin.

Le ministre de la communication et Porte-parole du gouvernement Alain Orounla l’a confirmé ce vendredi 05 juin 2020 lors d’une conférence de presse.

Par décision DCC 20-488 du 04 juin 2020, la Haute juridiction a jugé la loi loi portant interprétation et complétant le code électoral conforme à la Constitution.

Cette loi a été adoptée le mardi 02 juin à l’Assemblée nationale en procédure d’urgence par les députés.

Les nouvelles dispositions de ce code électoral désormais en vigueur concernent la désignation ou l’élection du maire et de ses adjoints.

