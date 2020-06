Coronavirus au Bénin : 27 nouveaux cas et un quatrième décès enregistrés

Le nouveau bilan lié à l’épidémie du coronavirus porté à la connaissance du public par les autorités fait état de 288 cas confirmés et quatre décès à la date du 06 juin 2020. 27 nouveaux cas viennent ainsi d’être détectés. Le nombre de cas de personnes guéries reste quand même supérieur au nombre de cas de personnes sous traitement actuellement au Bénin. On note ainsi au total 98 personnes sous traitement et 186 personnes déclarées guéries. Ces données ont été recueillies à la suite de 15374 tests de dépistage PCR (gorge, nez, nasopharynx) contre 29726 tests de diagnostic rapide. Les évolutions notées dans les chiffres interviennent dans un contexte d’assouplissement des mesures prises pour limiter la propagation du virus. Le gouvernement a donc appelé les citoyens à poursuivre inlassablement le respect des gestes barrières dont les principaux sont le lavage systématique des mains à l’eau et au savon, le port obligatoire du masque et une distanciation physique d’au moins 1 mètre.