4e mandature de la décentralisation: Aboubakar Yaya prend les rênes de Parakou

Aboubakar Yaya est désormais aux commandes de la municipalité de Parakou. Charles Toko, désormais ancien maire de Parakou, lui a passé le témoin dans la matinée de ce mardi 9 Juin 2020. C’était au cours d’une cérémonie fort simple à huis clos dans la salle de délibération de la mairie de Parakou, en présence du conseil municipal et de certains invités. Deux discours ont marqué, cette cérémonie de passation de service. C’est le Secrétaire général de la préfecture du Borgou Sanni Bio Bayé qui a présidé la cérémonie de passation de charges.

Yaya Aboubakar, c’est lui qui va présider aux destinées de la ville de Parakou pour les six prochaines années. Le maire sortant Charles Toko a, dans son discours, fait un état des lieux de la municipalité a sa prise de fonction, il y a quatre ans. De même, comme il est de coutume, il a fait le bilan de ses actions et des suggestions à l’endroit du nouvel exécutif municipal. Charles Toko a indiqué que la ville de Parakou n’était pas au mieux de sa forme en 2016, notamment sur les plans de gestion administrative, du foncier et la gestion du marché international Arzêkè. Aussi, a-t-il engagé de nombreuses réformes. Les fruits desdites réformes ont tenu la promesse des fleurs dans divers secteurs vitaux pour les finances de la ville. Même s’il reconnaît que tout n’a pas été rose sous son mandat à la tête de la ville de Parakou.

A l’endroit du nouveau maire de Parakou, le maire sortant Charles Toko, a indiqué qu’il doit faire preuve de patience et d’abnégation car, << Parakou n’est pas une ville facile, a-t-il précisé.

Les actions du nouveau maire Aboubacar Yaya, vont s’inscrire dans une dynamique de continuité. A ce propos, le nouveau maire annonce que les bonnes actions seront poursuivies tandis les mauvaises seront remises en cause. La nouvelle corde sera tissée au bout de l’ancienne afin de faire rayonner la cité des Koburus. Il a témoigné ses gratitudes aux populations de Parakou et aux différentes institutions qui ont œuvré à l’avènement de ce grand jour.

Le nouvel édile de Parakou s’est engagé à œuvrer pour la réconciliation des filles et fils de Parakou et à faire une gestion rigoureuse des finances publiques de la ville. C’est pourquoi, Yaya Aboubakar entend commanditer un audit de la gestion de la ville de la période de 2008 à 2020. Les adjoints au maire et les chefs d’arrondissement s’inscrivent dans la même dynamique que le maire Yaya Aboubakar pour la réussite de leur mandat.

Albérique HOUNDJO Br/Borgou-Alibori