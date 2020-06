Pour cause de Covid-19 : La 7ème édition de Zèxwé reportée à 2021

Les populations de l’arrondissement de Tangbo dans la commune de Zè devront attendre encore quelques mois, voire l’année prochaine avant d’accueillir la 7ème édition de Zèxwé. Le report de cette fête identitaire des ressortissants de la commune de Zè a été annoncé dans la matinée de ce mardi 9 juin 2020 à Cotonou, par le président de l’Association Zèxwé, Robert Gbeffè. Face aux professionnels des médias réunis pour la circonstance, le président du comité d’organisation de Zèxwé a expliqué les raisons qui ont milité pour le report de ce grand rassemblement des filles et fils de Zè.

« Si la plus ancienne et plus grande rencontre culturelle ethnique Nonvitcha a été suspendue cette année à cause de la pandémie du Covid-19, ce n’est pas Zéxwé qui sera organisé contre les mesures de distanciation sociales et autres recommandations du gouvernement ». C’est en ces termes et avec un air frustré que le président de l’Association Zéxwé a annoncé le report de l’édition 2020 de la fête identitaire des peuples Zè. Pour le président Robert Gbeffè, cette fête a lieu souvent courant juillet-août et réunit les filles et fils de Zè dans l’un des arrondissements de la commune et autour de plusieurs activités qui marquent cette célébration. Pour la 7ème édition qui devrait avoir lieu cette année 2020, c’est l’arrondissement de Tangbo qui a été choisi pour abriter les festivités de Zèxwé et bénéficier des retombées de cette fête. Mais à cause de la pandémie du Covid-19, le comité d’organisation a jugé bon de sursoir à l’édition de cette année.

« Nous nous sommes réunis au sein du comité d’organisation et nous avons décidé ensemble de reporter la fête de Zèxwé de cette année. Pas parce que nous le voulons, bien sûr mais, parce que nous y sommes contraints afin de préserver la santé des populations et se conformer aux mesures barrières mises en place par le gouvernement du Président Patrice Talon », a expliqué Robert Gbeffè. Il a saisi l’occasion pour présenter les excuses de l’Association Zèxwé aux populations de Tangbo qui espéraient accueillir cette fête. « J’invite les filles et fils de Zè, ainsi que tous les sympathisants de la commune à garder leur mal en patience, car Zèxwé vit et vivra toujours », a précisé le président du comité d’organisation. Il a profité pour sensibiliser les populations de Zè sur les gestes barrières et les a invitées au respect de ses règles afin de lutter contre la pandémie du Covid-19. Il est important de rappeler que Zèxwé, au-delà des moments de fraternité et de réjouissance est un rendez-vous touristique où les populations ont la chance de voir de près des animaux, comme des singes qui ont disparu ailleurs, d’admirer des oiseaux rares dont certains ne s’aperçoivent qu’à 10 heures. Pour le président de l’Association Zèxwé, Robert Gbeffè, rien n’est encore perdu pour l’arrondissement de Tangbo et la fête restera pour les années à venir.

Yannick SOMALON