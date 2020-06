Bénin Cep 2020 : 206.131 candidats inscrits dont 96.614 filles

Les choses se précisent quant à l’organisation de l’examen du certificat d’études primaires (Cep), session de juillet 2020. D’après la Commission administrative paritaire du Ministère des enseignements maternel et primaire, qui a tenu sa deuxième session ordinaire la semaine dernière à Abomey, 206.131 candidats dont 96.614 filles sont inscrits pour prendre part à cet examen les 6, 7, 8 et 9 juillet 2020. Selon le directeur des examens et concours, ce taux est en baisse par rapport à la session de juin 2019 qui a enregistré 219.241 candidats dont 102.746 filles. « L’effectif des candidats à besoins spécifiques s’élève à 77 dont 34 filles. L’âge des candidats varie entre 9 et 68 ans », a-t-il ajouté. Aussi, faut-il préciser que les listes des candidats sont prêtes et les épreuves déjà élaborées. Le tirage des épreuves à options a eu lieu en fin de semaine dernière. La validation des listes des surveillants s’achève vendredi 12 prochain. Notons que pour le déroulement proprement dit de l’examen, il y a eu des réaménagements compte tenu des mesures à respecter dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19.