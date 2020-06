Covid-19 au Bénin: Des précisions sur le 4e décès enregistré

Le Bénin a enregistré un nouveau décès dû au Covid-19. L’annonce a été faite en début de semaine par les autorités compétentes. Des éléments de précisions révèlent que le sujet était un cas très sensible à l’infection au coronavirus.

L’homme récemment décédé des suites du coronavirus et dont le cas porte à quatre le nombre total de décès dû à cette maladie au Bénin, est un citoyen béninois. Il était âgé de 48 ans et souffrait d’hypertension artérielle avant d’être contaminé au Covid-19 au niveau communautaire. Peu avant son décès, il a été conduit à l’hôpital des armées de Cotonou dans un état de détresse respiratoire avancée. Pour une meilleure prise en charge, le sujet a été évacué au centre de traitement du Covid-19 sis à Allada. C’est là malheureusement qu’il va passer de vie à trépas.

Les dispositions nécessaires ont été prises pour son enterrement sécurisé, conformément au protocole sanitaire appliqué au Bénin en de pareille circonstance. La recherche des cas contacts est aussi en cours.

Le Bénin a enregistré un nouveau décès dû au Covid-19. L’annonce a été faite en début de semaine par les autorités compétentes. Des éléments de précisions révèlent que le sujet était un cas très sensible à l’infection au coronavirus.

L’homme récemment décédé des suites du coronavirus et dont le cas porte à quatre le nombre total de décès dû à cette maladie au Bénin, est un citoyen béninois. Il était âgé de 48 ans et souffrait d’hypertension artérielle avant d’être contaminé au Covid-19 au niveau communautaire. Peu avant son décès, il a été conduit à l’hôpital des armées de Cotonou dans un état de détresse respiratoire avancée. Pour une meilleure prise en charge, le sujet a été évacué au centre de traitement du Covid-19 sis à Allada. C’est là malheureusement qu’il va passer de vie à trépas.

Les dispositions nécessaires ont été prises pour son enterrement sécurisé, conformément au protocole sanitaire appliqué au Bénin en de pareille circonstance. La recherche des cas contacts est aussi en cours.