Marche en mémoire de George Floyd à Cotonou: Une initiative fortement critiquée…

Le monde entier manifeste contre le racisme et proteste contre l’assassinat de George Floyd aux Etats-Unis d’Amérique. Et Cotonou a décidé d’entrer dans la cadence. Ainsi, il est projeté pour ce jeudi, 11 juin 2020, une marche pacifique en l’honneur du noir assassiné par un flic américain. Seulement que l’initiative semble inopportune et se trouve plus que jamais critiquée par des internautes.

Un étudiant est tombé à l’Université d’Abomey-Calavi lors des violences entre étudiants et policiers mais aucun béninois n’a marché pour dénoncer une quelconque barbarie, sauvagerie ou encore violation des droits humains. Au lendemain des élections “exclusives” de 2019, des violences ont éclaté et des béninois sont tombés dont Prudence Amoussou. Outre les messages et démarches des organisations de défense de droits de l’homme (Amnesty international), aucun béninois n’est descendu dans les rues pour réclamer justice aux victimes. Face aux contestations autour de la candidature de Lionel Zinsou lors de la présidentielle de 2016 et des propos déconcertants à son encontre, de pareilles initiatives n’avaient pas éclos. Chose curieuse, des béninois étaient pourtant “Charlie Hebdo” et seront ce jeudi “George Floyd”. Insensé, selon plusieurs internautes. S’ils protestent contre l’assassinat de l’afro-américain et attestent de la nécessité d’agir à l’instar de la communauté internationale, il importe tout de même de se demander si les africains devront toujours se préoccuper uniquement du sort des autres. “Les béninois doivent-ils marcher pour plaider en faveur des autres et rester indifférents face au sort de leurs compatriotes?” S’interroge un internaute. De toute façon, l’initiative est fortement critiquée et pourrait ne pas connaitre la mobilisation espérée. Notons que le préfet intérimaire du Littoral a autorisé ladite marche, initié par Dr Emmanuel Sedegan. La marche pacifique sera organisée le jeudi 11 juin 2020 à Cotonou à partir de 8 heures selon l’itinéraire : Etoile rouge-Avenue Canada-Carrefour Mosquée Cadjéhoun- Carrefour Eglise Bon Pasteur-Derrière MAEP-Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. Une marche au cours de laquelle, les manifestants sont contraints de respecter les mesures barrières contre la Covid-19.

