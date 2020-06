COMMUNIQUÉ DE PRESSE : GBENGA MAKINDE, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE UBA BÉNIN

Cotonou, le 10 Juin 2020 – Le conseil d’administration de United Bank for Africa Benin, filiale de l’une des principales institutions financières africaines, UBA Plc, vient de nommer un nouveau directeur général en la personne de M. Gbenga Makinde (connu sous le nom de GMak). Il remplace M. Ellis Nzo Asu, qui a démissionné de son poste en décembre 2019.

Gbenga Makinde était auparavant chef de la division des biens de consommation en évolution rapide (FMCG) à la direction des grandes entreprises du groupe UBA, supervisant les principales industries telles que les brasseries et les boissons, l’alimentation et les soins personnels, où les multinationales et les grandes entreprises de fabrication locales dominent au Nigéria. Gbenga Makinde a environ 23 ans d’expérience bancaire, dont 18 ans passés à des postes de cadres moyens et supérieurs dans quatre différentes banques. M. Makinde a acquis une vaste expérience bancaire dans des domaines spécialisés tels que la gestion des risques de crédit, la banque d’affaires, la banque d’entreprise, la banque commerciale et de détail. Sa connaissance approfondie de la banque et sa capacité à identifier les opportunités d’affaires sont parmi ses meilleurs atouts.

Gbenga MAKINDE est titulaire d’une maîtrise en administration exécutive des affaires de la prestigieuse Lagos Business School, Université panafricaine du Nigéria, qui se classe au premier rang des écoles de commerce pour cadres sur le continent africain. Il est également membre de l’Institute of Credit Administration du Nigeria, a obtenu des certifications de Euromoney Training Institute, de Londres et Huthwaite, en Australie.

Commentant sa propre nomination, M. Gbenga Makinde s’est dit honoré d’assumer le rôle de Directeur Général de UBA Bénin, qui est la filiale la plus proche du Groupe UBA dont le siège est au Nigéria. Il est sur le point de faire passer UBA Bénin à un niveau supérieur en s’appuyant sur les produits et services numériques innovants de la banque pour approfondir sa pénétration du secteur bancaire.

UBA a été le pionnier de la banque digitale (e-banking) notamment le Chat Banking au Bénin avec son Leo Chat Banking, qui fournit tous les services bancaires classiques, y compris l’ouverture de compte, les transferts de fonds, les consultations de compte et les paiements sur les téléphones mobiles des clients…

La gamme très diversifiée de produits digitaux de la banque fait de UBA une banque axée sur le numérique. Avec sa solution de banque en ligne, les transactions bancaires offrent entre autres aux entreprises une incroyable possibilité de transfert de masse à leurs salariés, fournisseurs; Son application « Mobile Banking » démystifie le transfert de fonds vers d’autres banques simplement à partir d’un smartphone; Les clients ne disposant pas de smartphone n’ont pas été oubliés : un code USSD * 919# leur est disponible pour effectuer des transactions bancaires ; les moyens et modes de paiement, devenus plus faciles grâce à l’intégration des services bancaires à ceux de Mobile Money, facilitant ainsi l’inclusion financière. Dans cet univers numérique, les cartes VISA prépayées de UBA ont un avantage indéniable d’autant qu’elles offrent à leurs utilisateurs praticabilité, sécurité et efficacité…

C’est dans ce contexte de conquête d’une clientèle digitale plus large que M. Gbenga Makinde prend les rênes de UBA BENIN pour la révéler encore plus comme la banque des Béninois, la banque de demain.

A propos de UBA BENIN

UBA Bénin est la filiale Béninoise de UBA Plc. Elle dispose de 16 agences et joue un rôle crucial dans le secteur bancaire Béninois. UBA Bénin propose une gamme complète de produits bancaires destinés aux grandes entreprises locales, aux particuliers et aux sociétés multinationales. Elle apporte sur le marché des produits électroniques inédits et facilitent ainsi les transactions financières.

A propos du Groupe UBA

UBA est l’une des plus grandes banques africaines présente dans 20 pays africains. Elle dispose également d’une présence dans les trois centres financiers mondiaux : Londres, New York et Paris. La Banque, qui a reçu le prix Euromoney de la meilleure banque numérique en Afrique en 2018, fournit des services à plus de 17 millions de clients dans le monde, via des canaux de service les plus diversifiés de l’Afrique Subsaharienne, avec plus de 1 000 agences et points d’interactivité clientèle ainsi que de robustes plateformes bancaires en ligne et mobiles.