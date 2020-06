Criet/ Audience correctionnelle : 12 dossiers vidés et dix condamnations

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), statuant en matière correctionnelle lundi 8 juin dernier, a vidé au total douze dossiers. Lesquels portent sur des faits de fraude pour examens et concours publics, d’escroquerie par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique et d’escroquerie par usage de manœuvre frauduleuse.

La cour a eu à condamner dix personnes dont quatre ont écopé de cinq ans d’emprisonnement ferme et trois personnes de cinq ans d’emprisonnement dont quatre ans ferme et un an assorti de sursis. Deux personnes ont été condamnées à cinq ans d’emprisonnement dont trois ans ferme et deux ans assorti de sursis et une personne à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans ferme et trois ans assorti de sursis. Aussi, la Criet a-t-elle relaxé deux personnes des fins de la poursuite au bénéfice du doute. Ces peines sont assorties d’amendes au profit du Trésor public pour un montant total de 13,5 millions de Francs Cfa.